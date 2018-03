Namur: Richart Dessart ne se présentera sur aucune liste électorale

Richard Dessart est un citoyen namurois engagé et le restera. Il a commencé à s'intéresser à la vie politique très jeune, à 17 ans. Aujourd'hui il est à sa huitième interpellation citoyenne qu'il fera jeudi soir au conseil communal. Et pourtant, il ne va pas se lancer en politique. Il ne figurera sur aucune liste. Il ne créera aucun mouvement. Pourtant il a été tenté. Défi a notamment frappé à sa porte. Le PS et le PTB l'ont sondé. "J'ai eu quelques propositions. Mais je veux rester un citoyen neutre. Je veux faire en sorte que l'opinion des citoyens puisse être mieux entendue par les politiques."

Better Namur, une application smart démocratie

Et pour être mieux entendu, il présentera au conseil communal de jeudi soir la plate-forme "Better Namur", inspirée d'un outil gratuit créé à Reykjavik. La capitale de l'Islande a accepté de l'utiliser pour donner aux habitants la possibilité de proposer des idées et d'en débattre pour en réaliser certaines. "La ville va choisir les plus populaires, les analyser, les budgétiser. Et les gens qui habitent dans la commune ont alors le droit de vote et peuvent voter pour les projets qu'ils veulent voir se concrétiser. C'est un moyen de recréer du dialogue entre les citoyens et les élus." Ce dialogue est un thème qui lui tient très à cœur. On le verra donc encore souvent à la tribune des interpellations citoyennes au conseil communal de Namur.