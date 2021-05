Namur : retour confirmé pour les fêtes de Wallonie en septembre 2021

Les échasseurs ont repris leurs entraînements et ce n’est pas un hasard. D’après nos confrères du journal L’Avenir, l’organisation des fêtes de Wallonie est confirmée pour septembre prochain. Elles auront lieu les 17, 18 et 19 septembre mais avec des adaptations.

Un retour progressif à la normale

"On a eu le feu vert des autorités pour réfléchir à des fêtes de Wallonie plus ou moins traditionnelles", confirme Eric Adam, le président du comité central de Wallonie.

"Les concerts sur la place Saint-Aubain et la place d'Armes devraient avoir lieu mais ils seront plus intimistes pour éviter d'attirer un public en trop grand nombre" , explique Eric Adam. "On sait que ne peut pas accueillir plus de 10 mille personnes sur la place Saint-Aubain. On devra sans doute réduire la jauge."

"On se réjouis d'entendre de la musique dans la rue, de voir les gens faire la fête."

Par contre, la messe en Wallon, l'hommage à François Bovesse, le discours du mayeur et la cérémonie du souvenir pourraient avoir lieu sans restriction.

"Sur les animations culturelles, on reste prudent." tempère encore Eric Adam. "On sait qu'on devra peut-être faire machine arrière si la situation sanitaire n'évolue pas favorablement, d'ici là."