Namur recherche 80 bénévoles pour participer à une étude sur la densité du trafic et son impact sur la qualité de l’air

Namur participe à une étude de l’ISSeP, l’Institut Scientifique de Service Public, pour évaluer l’impact de mesures de mobilité et d’aménagements urbains à la fois sur le trafic et sur la qualité de l’air. Cette étude, nommée EDIT (Etude Dynamique Intelligente du Trafic) a besoin de 80 bénévoles namurois pour placer un dispositif de comptage à leur domicile. Il est composé d’un micro-ordinateur, de capteurs et d’une caméra à très faible résolution.

Conditions pour participer

Les bénévoles qui souhaitent participer à l’étude doivent remplir plusieurs conditions concernant la localisation du dispositif de comptage (dans la commune de Namur). Il doit être fixé sur la face intérieure d’une fenêtre située au premier étage d’un bâtiment avec une vue dégagée sur la rue à observer. Il ne doit pas y avoir d’obstacles visuels entre la fenêtre et la rue à observer, et une distance maximale de 15 mètres entre les deux. Il faut également une bonne connexion wifi et une prise électrique à proximité pour garantir le bon fonctionnement du système.

Respect de la vie privée ?

"L’environnement est filmé grâce à une caméra à très faible résolution. Elle ne permet pas d’identifier les plaques, ou les gens. Aucune image n’est stockée" explique Marie Dury, chargée du projet EDIT dans la cellule qualité de l’air l’ISSeP. Les images récoltées ne sont pas stockées sur le micro-ordinateur (Raspberry Pi) mais directement envoyées sur les serveurs de Telraam pour une mise à disposition publique, heure par heure, des données relevées. "La circulation est analysée sur les images filmées, seules les données sont conservées. On ne garde aucune image".

Candidatures

Cette étude dynamique de la mobilité et de la qualité de l’air a pour but de fournir un outil d’aide à la décision aux villes participantes. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via ce formulaire en ligne. Les candidatures sont à rentrer jusqu’au 31 décembre 2021.