Namur : Quatre restaurateurs s'installent dans le NID au Grognon

Ludovic Vanackere de " L’Atelier de Bossimé ", Thierry Bachez et Sander Dethiège de " Blackbird’s Gin " et Benjamin Schaul, sommelier au " Sens du Goût "ont été sélectionné par la Ville de Namur pour gérer l'horeca de ce nouveau lieu emblématique namurois.

C'est quatre restaurateurs ont proposé un projet commun. Un projet qui colle à la philosophie du NID. Pour rappel, le bâtiment du NID est composé de deux niveaux : Un espace scénographié, en mezzanine, au niveau de l’esplanade et un espace HORECA, au niveau des quais de Sambre et de Meuse. Les critères de sélection des candidats ont donc été pensés pour refléter l'identité du bâtiment. Selon la ville, l’offre de "l’Atelier de Bossimé" reflétait pleinement la philosophie et les objectifs du NID, à savoir " favoriser la transition écologique tout en étant connecté et respectueux de l’environnement ". Le caractère durable de la cuisine du chef Vanackere s’est révélé être un atout indéniable. "Leur projet colle, quasiment, à la perfection avec la philosophie des lieux : circuit-court, produits de saison, " zéro-déchet ", " zéro plastique ", explique la Ville de Namur… Et ce même jusque dans le choix du mobilier qui leur incombe : matériaux recyclés, écoresponsables, via des entreprises locales.

L’équipe travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du service NID afin d’assurer une programmation cohérente et fournir ainsi au public une expérience unique sur ce site emblématique de Namur

Rendez-vous en octobre prochain pour l'inauguration du bâtiment