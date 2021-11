Namur : quatre mois après les inondations, les "petits riens" s’installent rue Rogier

Le 24 juillet dernier, le quartier de Bomel est victime de graves inondations. Le vaste garage qui héberge l’association depuis trente ans et surtout le stock des Petits riens de Namur sont dévastés. "Tout a été perdu", confirme Darcy, l’une des gérantes. Aujourd’hui, il faut donc aménager et achalander un tout nouveau magasin : "On n’a absolument rien pu récupérer. C’est du stock en provenance d’autres magasins ou du siège central qui permettra d'assurer l’ouverture. Après, on compte sur les donateurs namurois !"