Namur : Première vente dans ses nouveaux murs, pour la salle de vente Rops

La salle de vente Rops a changé de visage...Fini le capharnaüm, l'entassement des meubles de la vieille salle au centre de Belgrade...Désormais c'est au coeur du parc d'activité Ecolys que la salle de vente a pris ses quartiers...Dans un bâtiment multifonctions...le business center d'Actibel qui à terme disosera aussi d'espace de bureaux, d'une brasserie, d'un hôtel et même d'une bibliothèque. la Salle de vente aux enchère dispose désormais d'un très vaste espace d'exposition...Huit fois plus grand qu'avant...chaque objet vendu est désormais mis en valeur.....la première vente dans le nouveau bâtiment a commencé ce dimanche et se poursuit ce lundi

Un acteur majeur de la scène internationale

Un nouvel écrin qui fait désormais de la salle de vente namuroise un acteur majeur sur la scène internationale. " Nous sommes la plus grande salle de vente au niveau européen en terme de surface", explique Paul de Sauvage administrateur délégué du groupe actibel, " on veut vraiment être une plaque tournante et on a bon espoir concernant le développement de notre activité". L'idée est d'attirer de plus en plus de marchands et d'acheteurs étrangers qui pourraient loger dans le business center. Une salle de vente qui veut cependant garder son caractère namurois, convivial et généraliste. " on veut rester cette salle où l'on trouve aussi bien un tableau à 15 000 euros qu'un tricycle ancien à 50 euros. L'art ce n'est pas une question de prix mais de coup de cœur, et il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses". La salle de vente Rops s'occupe notamment toujours de nombreuses successions ici dans le namurois.

Un nouveau bâtiment qui va doper les ventes

l'objectif est de vendre désormais 100 000 lots par an contre 40 000 actuellement. cela va créer de l'emploi. la salle de vente Rops occupe 13 emplois, un chiffre qui devrait doubler d'ici 3 ans. Détail qui n'en est pas un. 700 places de parkings ont été crées autour du nouveau bâtiment.