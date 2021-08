Namur: pourquoi les poubelles du centre-ville sont-elles devenues roses?

Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez fréquenté le centre-ville de Namur ces derniers jours, mais les poubelles publiques destinées aux déchets des passants sont désormais revêtues d'une parure rose plutôt voyante. Une publicité qui invite à se connecter à une nouvelle application baptisée Click. A l'arrière de chacune d'entre elle se trouve d'ailleurs un message d'explication plutôt simple pour encourager son téléchargement

Nous avons contacté la ville de Namur et la société Fost Plus à l'origine du projet, mais elles préfèrent toutes les deux attendre la conférence de presse qu'elles organisent la semaine prochaine sur le sujet. Pas d'information officielle donc pour l'instant.

Mais en effectuant quelques recherches, on se rend compte que Click est la nouvelle campagne lancée par Fost Plus pour encourager les citoyens à ramasser les déchets qui jonchent le sol. Pour les inviter à le faire, elle a mis sur pied un partenariat avec des commerçants locaux. Ceux-ci offrent des ristournes dans leurs magasins à ceux qui récolent des détritus qui traînent par terre.

Concrètement, il vous suffit de télécharger l'application Click sur votre smartphone. Dès que vous avez récolté un déchet par terre, vous allumez l'application, auprès de laquelle vous vous serez préalablement enregistré, et scanner le code barre du détritus. L'application vous géolocalise pour être sûr que vous êtes bien dans le périmètre concerné par l'opération et vous crédite de quelques CUC (circular coin). De l'argent virtuel que vous pourrez ensuite échangez contre des réductions dans un certain nombre de magasins partenaires.

Pour l'instant, il faut l'avouer, peu de partenaires namurois dans l'opération. Mais il est vrai que son lancement officiel n'est prévu que la semaine prochaine. Le système compte déjà un bon millier d'utilisateurs, essentiellement néerlandophones puisqu'il est déjà actif à la côte mais aussi sur la commune d'Anvers.