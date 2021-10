Une fois par an, la Ville de Namur, épaulée par les services de police environnementale de la Région Wallonne, organise une opération "coup de propre".

Et l’heure n’est plus à la prévention, jusqu’au 29 octobre, les agents se concentrent sur la répression des incivilités. Parmi celles-ci, ce sont les jets de mégots de cigarette qui tiennent le haut du pavé. Or, ce type d’incivilité pourrait être diminué car ce ne sont pas les cendriers accolés aux poubelles publiques qui manquent. Il y a même des cendriers dans les trottoirs, ils sont appelés les " mégots bag ", encore faut-il le savoir…

Thibault Ciparisse (agent constatateur) : "Dès qu’ils ont été installés, il est possible qu’on ne voyait pas les " mégots bag " mais maintenant, ils sont peints en bleu donc plus facilement repérables. Il est vrai que quand on ne sait pas à quoi ça sert, on peut être étonné. Il faut voir quelqu’un qui l’utilise une fois pour qu’on découvre l’utilité de cet objet".

L’agent constatateur ne voit pas vraiment d’évolution des mentalités

"Je trouve que rien n’évolue, dans mon travail en général, cela devient de plus en plus catastrophique, explique Thibaut Ciparisse. Je pense qu’il faut passer par la verbalisation, il y a des gens qui ne comprennent les choses que de cette manière. Et puis il y a des personnes qui, lorsqu’on leur demande de ramasser leur déchet, prennent conscience du message. Sur une matinée, nous avons eu une quinzaine de personnes verbalisées. Il y a un moment où tout le monde doit mettre sa petite pierre à l’édifice".

Si la Région wallonne conseille des amendes de 200 euros pour tout déchet jeté en rue (valable aussi pour les crachats), la Ville de Namur applique des amendes allant de 50 à 80 euros. De quoi déjà faire réfléchir !