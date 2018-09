Namur: naissance d'un tout nouveau quartier sur le plateau d'Erpent

Le plateau d'Erpent était très convoité par les promoteurs. Il représente 10 hectares de terrain à quelques kilomètres du centre de Namur, à deux pas des commerces de la Nationale 4, c'est une vraie aubaine. En plus, deux écoles communales, Bellevue et Erpent, se trouvent à deux pas. Cerise sur le gâteau, le collège d'Erpent va ouvrir une section pour les maternelles. Le plateau a donc tout pour séduire. Un premier investisseur immobilier, J. M. Construction, une société suédoise, avait présenté son projet fin 2011. Mais il s'est cassés les dents. La ville de Namur ne voulait pas d'une cité dortoir sur les hauteurs d'Erpent comme on les construisait il y a cinquante ans.

Ce n'était pas gagné d'avance

Deux entreprises belges se sont alors associées : Thomas & Piron et Immobel. Les nogociations ont commencé avec la ville et les riverains. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais un accord a été trouvé. Demain, le nouveau quartier sera composé pour moitié de maisons unifamilales et pour l'autre moitié d'appartements. Il y aura un parc public arboré, avec des arbres fruitiers, un potager et une maison de quartier. Une nouvelle rue sera construite, limitée à 30 km heures où le piéton et le cycliste ont aussi leur place.

340 logements sur 10 hectares

La première phase vient donc de commencer avec la construction de 30 maisons unifamiliales et 142 appartements répartis sur quatre immeubles. Le promoteur construira ensuite un nouveau cœur de quartier avec une centaine de maisons au nord-ouest, 38 maisons au nord-est et un autre petit building avec 28 appartements. Au total il y aura donc 340 nouveaux logements sur les 10 hectares du plateau d'Erpent. Les immeubles doivent respecter le fameux schéma de structure, si cher à Ecolo. Ils ne dépasseront pas le rez-de-chaussée plus trois étages, le troisième un peu en retrait. Les habitations seront durables, donc bien isolées avec la gestion de l'eau de pluie et des déchets. Fin 2020, on pourra voir les premiers logements dans ce tout nouveau quartier.