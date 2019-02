Namur: maximum 300 réfugiés pour maximum 18 mois dans le futur centre d'accueil de Jambes

Le bourgmestre Maxime Prévot a annoncé aux 250 riverains qui ont assisté à la réunion d'information organisé au CPAS de Namur qu'il y aura au maximum 300 réfugiés, hommes, femmes et enfants, pour maximum 18 mois dans le futur centre d'accueil pour réfugiés dans les anciennes casernes du Génie de Jambes. 18 mois, c'est le temps qu'il estime nécessaire à la Défense, propriétaire du terrain, pour trouver un acquéreur pour le site. Et au nouveau propriétaire pour qu'il puisse introduire un permis d'urbanisme.

Maxime Prévot, le bourgmestre de Namur, entouré des porte-parole de la Croix rouge, Fedasil, de la police locale ou encore du collectif citoyens solidaires explique le bilan positif du centre de Belgrade pour rassurer les riverains du centre d'accueil pour réfugiés de Jambes - © Monika Wachter - RTBF

Une réunion très posée et positive

Ceux qui avait assisté à la même réunion lors de l'ouverture du centre pour réfugiés de Belgrade ont été heureusement surpris. La séance d'information pour le centre de Jambes s'est déroulée dans une ambiance calme et posée. Il faut dire que les orateurs pouvaient s'appuyer sur l'expérience positive de Belgrade. Le commissaire Manu Leleu a notamment pu rassurer les inquiets. "Si l'inconnu fait peur, l'expérience qu'on a pu engranger avec Belgrade nous rassure fortement, et nous voit assez positif par rapport à l'ouverture de ce centre à Jambes. En trois ans et demi de fonctionnement, à Belgrade, il n'y a qu'à une seule reprise où nos contrôles de personnes en état d'ivresse sur la voix publique concernaient des ressortissants du centre, donc c'est extrêmement marginal."