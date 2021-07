Namur : lifting en vue pour les tours du quartier des balances

Le foyer namurois vient de lancer la procédure permettant la rénovation de 296 logements. Le chantier le plus impressionnant débutera dans un an, sur les tours de huit étages, tout en béton, du quartier des balances.

La Région Wallonne a octroyé plus de 10 millions d’euros à la société de logements pour améliorer les performances énergétiques de son parc. La somme correspond à 75% du montant des travaux.

Le chantier devrait débuter d’ici un an sur le site des balances. Les immeubles construits en 1980, vont subir un lifting complet grâce à la pose d’isolants sur les façades actuelles. Les coursives, qui desservent les appartements, vont aussi être élargies. Les garde-corps en béton vont disparaître pour laisser place à des rambardes métalliques. Les châssis vont eux aussi systématiquement être remplacés. L’esthétique de ces buildings va donc complètement changer au profit de bâtiments plus modernes mais aussi bien plus accueillants que l’architecture austère d’il y a quarante ans.