Namur : les trottinettes électriques font leur retour

Elles avaient disparu il y a un an. Les trottinettes électriques font leur retour aujourd’hui dans les rues de Namur. Des trottinettes électriques en libre-service.

On les avait croisées quelques mois en 2019, mais les deux opérateurs présents à l’époque avaient jeté l’éponge parce qu’ils avaient été confrontés, selon eux, à un taux de vandalisme plus élevé que dans d’autres grandes villes. Les trottinettes étaient abandonnées n’importe où… Des trottinettes ont notamment aussi été jetées dans la Sambre et la Meuse

A partir de ce lundi, c’est donc la société franco-néerlandaise Dott qui installe une centaine de trottinettes dans le centre de Namur. Pendant quelques semaines, elles seront en phase de test. A partir de janvier, la flotte pourra être progressivement élargie pour couvrir d’ici le printemps tout Namur et plus uniquement l’hyper centre.

Pour ne pas répéter les erreurs du passé et éviter au maximum le vandalisme, des zones de stationnements sont désormais identifiées pour laisser sa trottinette. Elles se trouvent près des arceaux à vélo. Si vous êtes bien stationnés, vous aurez un bonus pour une course suivante. Un incitant financier qui devrait pousser à bien se comporter avec ces trottinettes partagées. Il est aussi toujours interdit de s’arrêter sur les berges de Sambre et de Meuse.