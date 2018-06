Namur: les toilettes publiques gratuites ont du succès

La ville de Namur est très contente de la fréquentation de ses toilettes publiques gratuites et automatiques. La sanisette située dans la venelle à côté de l'hôtel de ville dans le haut de la rue de fer a été utilisée 1331 fois au mois d'avril, soit 44 fois par jour. Il faut dire que son utilisation est gratuite et full automatique. Après chaque passage, la cuvette est brossée, nettoyée et désinfectée et le sol lavé. Evidemment, cela a son coût: 125.000 euros pièce.

Il n'y a eu que deux dégradations

Les deux toilettes opérationnelles ont subi peu de vandalisme. Il y a seulement eu une cuvette bouchée et un miroir en plastique abîmé. Fort de cette expérience, Namur continue son "plan propreté pipi", mais progressivement. Elle veut donc en acquérir une quatrième.