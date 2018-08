Namur: les premiers morceaux de l'Enjambée soudés à 125 degrés

Vous les avez peut-être remarquées si vous passez par Namur: les premières pièces de l'Enjambée sont arrivées cette semaine. L'Enjambée, c'est cette passerelle pour les piétons et cyclistes qui va relier Namur à Jambes. La fin des travaux est prévue pour fin octobre. Elle est construite pièce par pièce sur un ponton le long de la rive droite de la Meuse à Jambes. Et ce sont des soudeurs espagnols qui sont venus faire le travail.

On entre dans la phase la plus spectaculaire des travaux, selon Nicolas Yernaux, le porte-parole du service public wallon. "Nous avons reçu les trois éléments qui forment la partie centrale de la passerelle. Ce sont trois pièces qui font quand même 50 tonnes. Elles sont placées sur un ponton en rive droite de la Meuse à Jambes. Pour être assemblées, c'est un gros travail pour les géomètres et les soudeurs... et de peinture aussi."

Une fusion à 125 degré

Imaginez-vous sous une combinaison de cuir de la tête aux pieds, à huit mètres de hauteur, sous ce soleil de plomb... à souder des matériaux à 125 degrés. C'est ce que font les ouvriers espagnols de l'entreprise Emesa sur le chantier de l'Enjambée en ce moment. Elle prend forme petit à petit le long de la Meuse. Une température plus facile à atteindre avec la chaleur de cet été selon Diego Figueroa, chef de chantier de l'entreprise espagnole Emesa. "Si nous n'atteignons pas la température adéquate, nous ruinons tout notre travail. Avec ce soleil c'est parfait. S'il fait 35 degrés, les pièces sont à 50 ou 60 degré. C'est mieux pour atteindre la température pour souder." Par contre, pour les ouvriers, ce sont des conditions de travail difficiles. "Ils font des pauses et boivent beaucoup d'eau. Nous venons d'une des plus froides régions d'Espagne. Nous sommes habitués à des températures dans les 20 degrés... pas 30! On ne s'attendait pas à cela en venant en Belgique!", sourit le chef de chantier.

Les prochaines étapes

"Lundi 6 et mardi 7 août, nous recevons les deux branches extérieures de la passerelle qui vont venir s'encrer sur les sabots sur les quai", explique Nicolas Yernaux. Reste alors à assembler le bloc central aux deux extrémités. Pour cela, il va falloir faire pivoter la partie centrale à 90 degrés. Ce qui rend la Meuse non navigable à Namur du 9 au 12 août inclus.