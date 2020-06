Namur : les Namourettes de retour sur la Meuse à partir du 20 juin

La ville de Namur et le Service public de Wallonie ont donc établi des règles précises pour permettre la reprise de cette incontournable attraction touristique de la capitale wallonne.

Port du masque obligatoire

Les touristes pourront donc embarquer dès le samedi 20 juin. Mais la vie à bord de ces petites embarcations ne permet pas le respect du mètre cinquante entre les passagers.

"Si on respecte la règle, on ne peut accueillir que trois personnes à bord" souligne l’échevine du tourisme de Namur. Le port du masque sera donc obligatoire.

"On pourra accueillir douze passagers comme d’habitude mais avec un masque puisque la distance réglementaire sera impossible à respecter. On veillera aussi à mettre du gel hydroalcoolique à disposition des visiteurs pour qu’ils puissent se désinfecter les mains à l’embarquement et au débarquement", explique Anne Barzin.

Les Namourettes circuleront uniquement le Week-end durant le mois de juin. Elles seront, par contre, opérationnelles tous les jours à partir du premier juillet.