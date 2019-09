Namur: les cafés Delahaut voient grand, ils investissent 4,5 millions d'euros

Le petit torréfacteur namurois Delahaut voit très grand. Il est en train de construire un nouveau bâtiment à Ecolys, le zoning de Rhisnes. L’investissement s’élève à quatre millions et demi d’euros. Son entrepôt à la rue Général Michel est devenu beaucoup trop petit pour pouvoir encore répondre à son développement. La PME va passer de 600 à 6000 mètres carrés dont 2500 mètres carrés utiles pour l’atelier de torréfaction, le stockage et les bureaux, soit près de cinq fois la superficie actuelle de l’entrepôt en centre-ville. Autour du grand bâtiment, il y aura un grand espace vert arboré et des parkings pour les camionnettes de livraison, le personnel et les visiteurs. François Delahaut est un des arrière-petits-fils du fondateur Léon Delahaut qui a créé la petite entreprise familiale en 1864. Depuis six ans, François et son frère Frédéric ont repris la TPE, avec succès. "Ces trois dernières années, on a fait trente pour cent d’augmentation en termes de chiffres d’affaires mais également en bénéfices. On a doublé la vente de café. En six ans, on est passé de 45 à plus de 100 tonnes de cafés. Tout ça est très prometteur."