Namur: le téléphérique bientôt électrifié

Exercice de haute voltige pour les ouvriers du chantier du téléphérique de Namur: ce lundi matin, ils ont terminé d’installer les câbles électriques et de fibre optique, ainsi que les balises de sécurité.

On se rapproche tout doucement du but: après l’installation des câbles, les ouvriers vont maintenant procéder à celle des équipements dits "secondaires" du téléphérique, comme des plateformes d’accès par exemple. La suite, prévue pour le mois de mars, c’est la mise sous tension du dispositif, et l’installation des cabines. Le téléphérique devrait être testé en avril, avant sa mise en service.