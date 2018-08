Namur: le souvenir de la guerre 14-18 au cœur des Wallos

Ce vendredi, les 12 comités de quartiers de Namur ont révélé leur programme de l’édition 2018 des Fêtes de Wallonie. Comme chaque année, 250 concerts et animations répartis sur 18 podiums rythmeront les cinq jours de festivités. À l’approche du centenaire de la fin de la guerre 14-18, le Collège des Comités de quartiers namurois (CCQN) souhaite également mettre l’accent sur le souvenir.

Se souvenir du passé pour mieux appréhender l’avenir

Étienne Dethier, président du CCQN, évoque cette période sensible. "Il nous paraît important de se souvenir du passé pour mieux appréhender l’avenir. Et donc on verra ce thème-là d’une manière un peu originale avec une marionnette qui se promènera dans les rues. 14-18 est un moment qui a laissé d’énormes cicatrices à Namur."

"Pour la commémoration de la Première Guerre mondiale , il y aura trois grands moments. Le lundi 10 septembre, le spectacle "J’ai rencontré un héros" qui se déroulera au lycée de Namur. Le samedi et dimanche 15 et 16 septembre en journée, il y aura différentes petites saynètes dans les rues. Et là, ce sera vraiment un jeu avec le public. Et, enfin, une exposition de la Province de Namur "Villes et villages martyrs de la province" se tiendra au village wallon des saveurs dans le jardin de l'hôtel de ville."

Le programme complet est à découvrir sur le site des Fêtes de Wallonie.