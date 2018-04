Namur : le PS présente aux élections communales une liste avec deux tiers de nouveaux visages

Le PS namurois présente une liste jeune avec deux tiers de nouveaux visages. Mais en tête de liste une valeur sûre : Elilane Tillieux, cheffe de file et ex-ministre wallonne, suivie par le conseiller communal Fabian Martin à sa droite, et Antoine Piret, tête de liste aux provinciales à sa gauche. Cathy Collard figure à la troisième place aux communales - © Monika Wachter - RTBF

Le PS présentera une liste renouvelée et relativement jeune avec une moyenne d'âge de 46 ans aux élections communales d'octobre. Il a dévoilé sa liste complète. Comme déjà annoncé, c'est la cheffe de file et ex-ministre wallonne Eliane Tillieux, aussi candidate bourgmestre, qui tire la liste, suivie de Fabian Martin. Et en queue de peloton à la très bonne dernière place figure Gwenaëlle Grovonius précédée par l'ancien syndicaliste José Damilot. Les socialistes namurois misent sur le renouveau avec pour les deux tiers de nouveaux visages. Il faudra voir en octobre si la stratégie aura été payante.

Mathilde Henry, 25 ans, est la plus jeune candidate socialiste aux communales - © Monika Wachter - RTBF Le PS mise sur le renouveau et la jeunesse Mathilde Henry a 25 ans, habite Salzinnes et est maman d'une petite fille de cinq ans. Elle est la plus jeune candidate de la liste aux communales. Elle s'engage pour la première fois en politique. Mais pour elle, c'est tout naturel. "J'ai toujours été très intéressée par la politique. Et je pense surtout que la jeunesse est là pour changer les choses. Donc j'avais vraiment envie de m'impliquer parce qu'on entend parfois des choses qui ne nous plaisent pas. Au lieu de parler, j'ai préféré de rentrer dans l'action et me mettre sur la liste PS."

L'ancien bourgmestre Jean-Louis Close quitte la politique Un dernier gros faiseur de voix ne se représente plus. Jean-Louis Close qui était bourgmestre de Namur de 1983 à 2000 quitte la politique à 71 ans. Il ne siégeait déjà plus au conseil communal. Mais il ne se représente pas non plus à la province. Une autre page socialiste se tourne avec son départ. Pour rappel, Antoine Piret est tête de liste aux élections provinciales suivi de Cathy Collard. Christian Pirlot est neuvième et dernier candidat.