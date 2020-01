Namur: le projet de réaménagement de la place Rogier suspendu

Quel avenir pour la place Rogier, située à quelques encablures de la gare des trains et des bus de Namur ? Un projet immobilier de 25 millions d'euros devait sortir de terre à partir de cet été. Mais la procédure est suspendue par le Conseil d'Etat.

Historique

Ce projet doit prendre place sur le parking situé près du Grand Manège de Namur, et prévoit notamment la construction d’un pôle emploi-formation (une "Cité des Métiers") et de plus de 60 logements.

Il s'agit d'un partenariat entre la Ville et un opérateur privé, Thomas & Piron, désigné en novembre dernier.

Avant cela, la société Moury a également rentré un dossier. Mais, jugé trop cher, il a été recalé. Ce candidat déçu a alors introduit un recours, estimant que le projet retenu n'avait pas davantage respecté le cahier des charges en proposant des bâtiments trop élevés. Et le Conseil d'Etat lui a donné raison, en suspendant la procédure.

La suite

Une procédure en annulation pure et simple de ce marché reste ouverte.

Dès lors, la Ville de Namur étudie différente pistes:

Dédommager Moury, ce qui n'est pas le souhait de la société. Ou espérer une issue finalement favorable devant le Conseil d'Etat, mais c'est hypothétique, et ce sera très long. Ou encore relancer une nouvelle procédure, mais si c’est pour mieux coller au projet Thomas& Piron, la société Moury ne se laissera pas faire.

Bref, c'est complexe. Les autorités communales se laissent donc le temps de la réflexion. Et en attendant, rien ne bouge place Rogier.