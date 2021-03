Namur : Le pavillon de chasse du Centre d'Art vocal est à vendre

C’est une sorte de chalet romantique niché dans un parc d’1,22 hectare, en plein de cœur de la Citadelle. Depuis plus de 25 ans, cet édifice héberge le CAV&Ma, le centre d’art vocal et de musique ancienne qui déménagera au "Grand Manège", d’ici quelques mois. La Ville a décidé de vendre cette charmante propriété estimée à 840 mille euros.

"L’édifice a été construit après la première guerre mondiale, financé par les dommages de guerre", raconte Jean-Marie Marchal. " Son affectation avait pour but de proposer des activités sportives aux orphelins de la guerre. On appelle d’ailleurs ce lieu la plaine des orphelins. A l’emplacement de la grande pelouse qui longe le chemin d’accès, il y avait plusieurs terrains de sport."

La propriété est estimée à 840 mille euros. Le bâtiment est vendu avec un peu plus d’un hectare de terrain situé en zone verte. Ce n’est donc pas un terrain à bâtir. "Toute modification ou construction est soumise à dérogation", précise Olivier Divry, agent affecté à la région foncière communale.

La construction, non classée, est composée d’un appartement, actuellement occupé par un concierge, d’espaces de bureaux et d’une salle de réunion/répétition dans les combles. La superficie avoisine les 700 m². Mais l’atout du bien, c’est sa situation et surtout sa vue panoramique sur la capitale wallonne.