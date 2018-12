Namur: le musée archéologique déménage après un an de fermeture

Céramiques antiques, squelette et petites statues mérovingiennes vont disparaître des vitrines du musée archéologiques de Namur pour rejoindre des caisses de déménagement.

Portes closes durant un an, le musée archéologique de Namur déménage - © RTBF - Anaïs Stas

Le musée déménage. Il quitte la Halle al'Chair direction l'ancienne école des Bateliers. Un déménagement qui va prendre du temps : plus d'un an. Une période mise à profit pour inventorier, restaurer et emballer les quelques 3000 pièces entreposées dans les vitrines du musée. Ce sera également l'occasion d'un grand tri. D'une mise en valeur de certaines pièces actuellement noyées dans la masse.

La collection complète compte plus de 10.000 pièces. Certaines seront sorties des archives pour être exposées dans la nouvelle implantation du musée. Une collection également complétée par les découvertes des fouilles du Grognon.