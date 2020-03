Namur : le gouverneur lance un appel aux dons de masques de protection

Coronavirus : crainte d'une pénurie de masques dans les hôpitaux - JT 13h - 16/03/2020 Les jours passent et l'inquiétude grandit dans les hôpitaux. L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur et le travail s'intensifie pour le personnel médical. 10 millions de masques devaient arriver cette nuit en Belgique. Ce n'est pas le cas. Et cette pénurie inquiète de plus en plus.