Namur : Le FIFF aura bien lieu en octobre 2020

Le Festival international du film francophone aura bien lieu du 2 au 9 octobre 2020. Cette 35e édition sera inédite parce que les conditions sanitaires ne sont évidemment pas encore connues aujourd’hui. Le FIFF a donc élaboré plusieurs scénarios. "On avance pas à pas, explique Nicole Gillet, la déléguée générale du FIFF. On a fixé un cadre qui nous permet d’avancer. Mais aussi peut-être de faire marche arrière si nécessaire." La projection des films se fera au Caméo et au Delta. Mais il aura aussi des films sur des plateformes pour les professionnels mais peut-être aussi pour le grand public.

Quoiqu’il advienne, on fera le festival

Les plans A, B et C sont prêts. "On fera le festival. Quoiqu’il advienne, on fera le festival" insiste Nicole Gillet. Mais avec un budget réduit. Trente pour cent des sponsors publics et privés ont annoncé qu’ils ne pourront pas soutenir le festival cette année mais qu’ils seront bien de retour en 2021. Le FIFF a donc dû s’adapter.

Sans chapiteau sur la place d’Armes

L’objectif du FIFF 2020 est également de faire revivre la ville de Namur. "Très clairement, nous avons tous été impactés. Donc on s’est dit que plutôt que d’installer un chapiteau on poussera nos spectateurs à venir nous retrouver dans l’un ou l’autre café. On aura aussi des activités avec des partenaires culturels. Donc on a envie d’être là pour relancer la vie, la culture et les contacts, tout cela bien sûr au service du cinéma".