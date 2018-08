Namur: Le deuxième brassin de la Chirlike, bière des Molons, est mis en bouteille

Le deuxième brassin de la Chirlike est mis en bouteille. Cette Houppe spéciale est dédiée au 175ème anniversaire de la société royale Moncrabeau, plus connu sous le nom des Molons, une société folklorique et philanthropique fondée en 1843. A la base, c'est une Houppe classique, la blonde aux reflets cuivrés. Mais celle-ci a été mise à vieillir entre trois et quatre mois dans un fût vide d'armagnac en bois ramené de la région de Moncrabeau, dans le sud-ouest de la France.

Un goût particulier

Les agrumes de la Houppe traditionnelle laissent place à l'odeur boisée du fût. Au goût, la rondeur de l'armagnac donne l'impression d'une bière plus alcoolisée qu'elle ne l'est en réalité.

Pour l'instant, la bière ne pétille pas encore. Il faudra attendre une dizaine de jours avant que le sucre et la levure fermentent dans la bouteille pour enrichir la bière naturellement de CO2.