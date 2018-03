Namur: le déménagement d'une asbl qui vient en aide aux toxicomanes crispe les commerçants

Le service "L’Échange" propose accueil et soutien aux personnes qui consomment des drogues dures. Il est ouvert trois après-midis par semaine.

Aujourd’hui, il s'est déplacé de quelques centaines de mètres (à la rue des Brasseurs), et s'est rapproché des magasins. Mais cela n'est visiblement pas du goût de tout le monde.

Le service "L’Échange" vient de s'installer dans ses nouveaux locaux. Sa particularité, c'est d'offrir un accueil et un soutien aux toxicomanes namurois.

Pour les commerçants tout proche, c'est la douche froide. Louise Bauchau tient une épicerie fine. "Cela nous amène beaucoup d’ennuis. Au départ, on nous avait promis du commerce. On avait donc beaucoup d’espoir d’avoir une nouvelle clientèle."

Mais ce ne sont pas de nouveaux clients qui sont arrivés. "Des personnes qui traînent, qui boivent, qui font du bruit devant nos boutiques et qui empêchent quelque part la clientèle d’accéder à nos magasins. C’est aussi un public qui fait un peu peur…"

Virginie Kärtkemeyer, directrice de l’Échange, n'était pas au courant. "On a appris par voie de presse qu’il y avait eu de nombreuses plaintes déposées contre le service. Dès qu’on l’a su, nous sommes allés rencontrer les commerçants, de façon individuelle, pour discuter avec eux. Pour nous, une cohabitation est possible. Et nous allons vraiment sensibiliser notre public."

Message qui semble être passé auprès des commerçants. "Le contact a été pris. Cela s’est bien passé. Je les vois d’ailleurs lorsqu’ils viennent chercher l’un ou l’autre en leur demandant de rentrer."

La cohabitation ne sera peut-être pas facile mais elle devrait se mettre en place.