Namur : le chantier de l’Eldorado, à l’arrêt depuis deux ans, plombe le moral des commerçants

Sa terrasse est installée juste à côté des barrières de chantier : "Ca ne donne pas envie", regrette le restaurateur. "J’ai demandé pour que l’on sécurise les lieux parce que c’était à l’abandon. Rien n’avance malgré les courriers et les contacts avec la ville."

De l’autre côté de la rue, à l’entrée de la galerie, Laurence vend des gaufres devant le tea-room "Villeroy". Elle vit dans le quartier depuis 40 ans et elle se dit attristée : "On me pose la question tous les jours. On ne sait plus quoi dire. Il n’y a plus rien qui bouge. Plus personne ne vient, sauf les pompiers pour évacuer l’eau qui stagne. C’est dommage, c’était un si beau cinéma…"

Dans l’abri de bus, Delphine, nostalgique, contemple les vestiges du cinéma de son enfance : "C’est désolant. Ça ne bouge plus depuis bien longtemps. On se demande si la façade va tenir… Je trouve ma ville triste."