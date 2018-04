Namur: le castor est arrivé pour la première fois dans le centre-ville

Les traces de ses coups de dents ont été vues pour la première fois sur les petits îlots près du pont de Jambes il y a une bonne semaine. Un castor a apparemment réussi à passer l'écluse de La Plante. Une famille habite de l'autre côté un peu plus en amont sur l'île Vas-t-y-Frotte. Stéphane Abras, coordinateur adjoint du contrat de rivière de la Haute Meuse explique que "les castors vont vivre deux ans avec les parents. Lorsque des nouveaux jeunes arrivent, les jeunes de deux ans sont chassés. Et ici, il n'est pas impossible qu'on soit dans ce cas de figure. Il a réussi à passer l'écluse et il a trouvé refuge ici. Il est provisoirement là et s'y alimente."