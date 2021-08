Namur : le BUFF’estival ouvre ses portes vendredi

L’espace culturel du Delta à Namur accueille ce week-end le BUFF’estival. Trois jours de concerts, de théâtre et de danse (et même de tours de magie, paraît-il). Petite particularité ? Les artistes qui s’y produisent sont tous amateurs ou artistes émergents.

Les festivités commenceront vendredi soir avec le concert d’Emeline Tout Court. Jeune auteure, compositrice et accordéoniste autodidacte belge, fille-spectacle à elle toute seule, l’artiste fait du funambulisme en chaussures de chantier et du travail de miniaturiste à la tronçonneuse. Tout ça avec quelques accords et une voix à noyer du marin !

Samedi, place à la compagnie française Les Neznets et leur spectacle tout public "La vraie vie de nous". Ou comment vivre la vraie vie après l’avoir tellement rêvée, surtout quand on est deux clowns ?

Tout au long du week-end, des spectateurs pourront découvrir "La petite vadrouille", spectacle itinérant dans les rues de la ville et ses lieux insolites. Cette création est mise en scène par Philippe Vauchel et rassemble 27 comédiens de la région namuroise.

Durant les dernières éditions, le BUFF’estival avait à cœur d’accueillir des compagnies amateurs du monde entier. Cette édition 2021 aura davantage des couleurs locales, crise sanitaire oblige.

Spectacles amateurs mais de qualité ?

"Moi je ne veux pas mettre de connotation négative sur le mot amateur", explique Marie-Noëlle Vandermensbrugghe, responsable des Arts en Mouvement au Delta. "pour le BUFF'estival, il y a eu plusieurs projets qui ont été encadrés par des professionnels qui ont su donner ce petit quelque chose qui fait qu’un spectacle est de qualité presque professionnelle. En dehors de cela, le côté amateur pour moi il a quelque chose de magnifique, car il a toute cette passion, toute cette envie et cela se voit dans le jeu des comédiens."

Philippe Vauchel, metteur en scène professionnel reconnaît aussi la richesse de la démarche : "Travailler avec des amateurs ? C’est essentiel à mon métier. Là je suis d’ailleurs plus stressé que si j’avais une première au théâtre." Le metteur en scène n’en démord pas : l’exigence est là, même avec des comédiens amateurs : "C’est la même exigence qu’avec des professionnels, je n’atténue pas mes remarques. Mais par contre, nous construisons ensemble l’histoire qu’on raconte et tout le monde à sa part de responsabilité dans l’histoire que l’on raconte, et ça, ça me plaît."

Le programme complet du BUFF’estival est à retrouver sur le site du Delta.