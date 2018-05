Namur: le BEP lance CiLo, une plateforme pour le crowdfunding local

Vous avez des idées, votre projet est novateur et relève du social, du culturel ou encore du tourisme et surtout vous êtes ancré "local"? Mais, vous manquez de fonds pour concrétiser vos idées? Le Bureau économique de la Province de Namur a, dans ce cadre-là, lancé CiLo, une nouvelle plateforme pour aider à mettre en oeuvre ces projets.

"Tout le monde parle de crowfunding et bien souvent les porteurs de projets ne savent même pas par quel bout commencer pour lancer leur recherches de fonds. Élaborer le dossier, chercher les bons supports visuels, interpeller à bon escient les donneurs potentiels, de tout cela nous discutons avec eux et nous montons pas à pas leur dossier."

Développer le tourisme scolaire et familial

François Laureys, chargé de projet pour CIlo explique le processus mis en place depuis quelques semaines, qui porte déjà ses fruits. "Bien sur, tous les projets ne sont pas recevables. Par exemple, tout ce qui peut être financé par la collecte d'impôts comme une crèche, une école on ne va pas embrayer la dessus", ajoute le chargé de projets. Par contre, lorsque le concept est proposé pour dynamiser une activité touristique comme à Floreffe, là on adhère."

A Floreffe justement, le syndicat d'initiative veut développer le tourisme scolaire et familial. Il a, pour ce faire, une mascotte aux couleurs locales: un coq géant en peluche baptisé "Flory" et qui, sur les réseaux sociaux, remporte son petit succès.

Ce que souhaite maintenant l'administrateur-délégué du S.I c'est de booster sa popularité et proposer plusieurs activités dans lesquelles il apparaîtra comme l'élément dynamique de Floreffe, le compagnon de visite, de jeux des familles et des enfants.

"Mais cela pour cela nous confie Jean -Philippe DAVE il faut de l'argent. Du coup, nous lançons cette opération de crowfunding via CiLo et on espère 8.500 euros pour créer de nouveaux produits touristiques: application mobile, sacs de goodies, énigmes etc...La commune engagée dans de gros travaux d'infrastructures ne pourra pas financer cette opération. On va voir ce que cela donnera, il nous reste 40 jours pour réunir les fonds. Mais on y croit."

Redynamiser le Verdur Rock 2018

Autre projet ayant pris part sur CiLo, celui de l'asbl " Rêve Dur" qui va proposer un Verdur Rock 2018 mais qui veut aussi ajouter des écrans géants, des gobelets durables, des navettes et animations diverses pour redynamiser ce festival dans le cœur des Namurois.

"Les 15.000 euros ne serviront donc pas à faire venir des groupes prestigieux. Notre affiche, nous l'avons mais par cet appel de fonds ,nous souhaitons faire revivre le festival avec quelques petits plus", explique Michel Degueldre coordinateur du Verdur 2018.

CiLo s'adresse donc principalement à celles et ceux qui ont un ancrage local. Pour les services rendus à savoir le montage du dossier, le soutien logistique etc. le BEP empoche 5 % de commission sur le total des sommes levées. Uniquement si le dossier aboutit dans les temps impartis. Dans le cas contraire, tout l'argent récolté sera remboursé intégralement aux donneurs de fonds engagés dans le concept.

Plus d'informations via le site du Bep : www.bep.be