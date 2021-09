Namur : la Ville relance un nouveau budget participatif

Après le succès de l’année dernière, c’est la deuxième édition du budget participatif dont le principe est de lancer un appel pour proposer des projets citoyens pour la ville.

3 thématiques sont à l’honneur : l’environnement, la dimension sociale et le cadre de vie.

L’année dernière, 22 projets ont été retenus sur 80 dossiers proposés par les citoyens. Et la Ville de Namur remet ça cette année avec des inscriptions ouvertes dès le 1er octobre jusqu’au 6 décembre. Plusieurs séances d’informations et d’aides seront organisées pour aider les éventuels candidats à ficeler leur dossier et avoir un maximum de chance d’être sélectionnés car, après une première année test, les attentes de la Ville se sont affinées, il faut désormais répondre à d’avantages de critères.

Le plafond budgétaire par projet revu à la baisse

150.000 euros l’an dernier, 80.000 euros cette année, la Ville explique que le plafond de l’an dernier a généré des candidatures trop compliquées à réaliser dans des délais courts. Elle insiste aussi sur le côté participatif et non pas des idées portées par deux ou trois personnes uniquement.

Dans ses critères de sélection, la Ville veut financer des projets et donner un coup de pouce pendant l’élaboration à condition qu’ils soient capables de s’autogérer avec l’appui des citoyens.

8 projets sur 22 terminés ou en état d’avancement

Ces projets citoyens semblent bien fonctionner avec, pour exemple, un ponton qui a déjà été installé à Wépion pour permettre aux personnes à mobilité réduite de faire du bateau ou du kayak et des radeaux végétalisés qui agrémentent les berges de la Meuse.

Intéressé ? Comment procéder ?

Patricia Grandchamps (Echevine Ecolo) : "La campagne débute le 1er octobre et on doit déposer son projet pour le 6 décembre. Entre les deux, il y aura plusieurs réunions de préparation. Une première réunion, pour ceux qui ne connaîtraient pas la démarche, a lieu le 30 septembre à 19 heures au Conservatoire. Et puis, il y a 3 soirées d’aide en présence d’experts et d’exemples d’expériences passées avec des personnes qui ont déjà été lauréates. Nous désirons vraiment accompagner le citoyen tout au long du processus et nous serons très attentifs à ce qu’il soit construit de manière participative. Nous voulons qu’ensuite le projet soit tout à fait autonome et gérer par les citoyens. Nous donnons un coup de pouce pour le mettre en œuvre et après il est autogéré".

Le site : https://participation.namur.be/