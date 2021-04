Namur: la télévision Canal C devient Boukè - © Tous droits réservés

Changement d’image, changement de couleurs et changement de nom. Dès le 6 septembre prochain, le média de proximité namurois ne s’appellera plus Canal C mais Boukè.

Boukè thématique ou boukè de la mariée ? Un tout nouveau graphisme habillera désormais l’antenne du média régional. Changement de style mais aussi changement d’époque : "il y a une volonté de proposer des bouquets thématiques plus ciblés, en fonction de nos publics", précise Fabien Bruyneel. "A côté de l’accent, on retrouvera, par exemple, Boukè Andenne ou Philippeville ou encore Boukè Sport ou Boukè Culture", poursuit le directeur de Canal C.

"Et puis il était difficile de trouver un nom commun au vu de la zone que nous couvrons. Alors quand on a commencé à parler de Bouké, on s’est dit : Ben oui li bia bouquet", sourit Fabien Bruyneel. Que le public traditionnel se rassure, Bouké conservera un journal télévisé mais l’habillage des studios sera complètement revu d’ici le mois de septembre !