Namur: la statue du molon est de retour, Place Maurice Servais

Le molon a repris sa place initiale ce mercredi 21 mars, place Maurice Servais à Namur. Pour rappel il avait été retiré cet été suite à un acte de vandalisme. Vinciane Renard, l'artiste sculpteuse à l'initiative du projet, se réjouit de le retrouver :

"Je suis heureuse de le revoir à sa place, devant la maison natale de Nicolas Bosret. Ce qui me réjouit c'est qu'il soit finalement placé à la bonne hauteur. Il a été conçu pour être vu sous cet angle. Quant à l'acte de vandalisme, c'est pour moi de l'histoire ancienne, je suis confiante."

Un molon plus grand et plus fringuant que jamais, mais qui est passé par "l'hospi sculptures" :

"Oui la restauration était importante, elle consistait en la reconstruction de la tirelire (tirliche) que j'ai voulu un peu plus petite que la précédente, parce qu'une fois terminée, je l'ai trouvée disproportionnée. Et je suis finalement contente d'avoir pu la modifier. Ensuite il a fallu reboucher les fissures et les coups au niveau du visage, ressouder et ciseler. Il manquait également quelques plumes dans la queue du coq. Nous avons remodelé et recoulé les éléments manquants, donc pas mal de petites réparations."

La statue du molon se trouve à l'angle de la rue de la Halle et de la rue des Fossés Fleuris, face à la place Maurice Servais.