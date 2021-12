Namur: la Province lance son premier budget participatif

Un appel est lancé aux citoyens qui auraient des projets pour améliorer le cadre de vie dans leur ville, leur quartier ou même leur rue.

Soutenir jusqu’aux plus petits projets

Katia Prignon (Province de Namur): "On peut se concentrer sur un quartier, sur une rue mais aussi sur un village. Nous sommes là aussi pour orienter le citoyen et envisager avec lui, un caractère supracommunal à son projet. On peut aussi très bien développer un projet sur le territoire d’une seule commune, dans une ville ou dans un village. Nous sommes là, également, pour accompagner le citoyen, répondre à ses questions et l’aider à constituer son dossier de candidature, qui peut s’avérer un peu complexe pour une personne qui n’est pas habituée à ce type de processus. Nous encadrons le citoyen à toutes les étapes de sa démarche".



200 000 euros sont disponibles pour ce premier budget participatif de la province, à concurrence de 50 mille euros maximum par projet.

Ces projets doivent être portés par, au moins 2 citoyens âgés de 18 ans mais il peut s’agir aussi d’associations et de comités citoyens.

Les idées sont à rentrer avant le 15 avril 2022.