Namur : la police durcit le ton face aux rodéos urbains

La police namuroise a déjà effectué 15 retraits de permis de conduire et ouvert 36 dossiers. Mais les contrôles et les sanctions ne suffisent pas à calmer les débordements nocturnes sur la route.

Ils se retrouvent surtout le vendredi et le samedi soir à la Citadelle, en face du château de Namur ou à Jambes, sur le parking du cinéma Acinapolis. Les rassemblements de conducteurs en quête d’adrénaline ont augmenté près du centre de Namur, en particulier depuis la réouverture des terrasses.

Courses de vitesse, dérapages, conduite sous influence… A Namur, la police lutte depuis plusieurs semaines contre les cow-boys de la route. Elle a décidé d’entamer une phase plus répressive dans le phénomène de "rodéos urbains".

De plus, la présence de nombreux policiers sur le terrain a peut être refroidi certaines tentations.

Le chef de corps de la zone de police Namur Capitale, Olivier Libois, et le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, ont annoncé ce vendredi qu’ils allaient "passer à une phase explicitement répressive engageant davantage de moyens, lesquels s’additionneront aux poursuites judiciaires potentielles".

La police namuroise va renforcer ses contrôles et procéder à des saisies de véhicules. - © Tous droits réservés

Concrètement, si des rodéos urbains se reproduisent à Namur, les policiers procéderont désormais à une saisie administrative des véhicules concernés, en plus des sanctions habituelles. C’est-à-dire que les conducteurs devront attendre 5 jours ouvrables et payer les frais de fourrière pour récupérer leur voiture. Le chef de corps et le bourgmestre précisent que le montant des amendes "pourra vite atteindre 1000 euros".