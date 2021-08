Namur : la place Maurice Servais en pleine transformation

Des travaux importants qui ont débuté ce mardi par la démolition de la partie centrale de la place et qui devraient durer, selon le communiqué de la Ville de Namur, jusqu’en janvier 2022. Deux tilleuls avaient déjà été abattus lors d’une phase préparatoire des travaux , mais les arbres restants sont conservés, et seront mis en valeur avec la création à leur pied de grandes banquettes en bois. Les travaux de génie civil pour le kiosque, ainsi que les structures pour les bancs suivront la phase de terrassement. L’aménagement de la place (revêtements et mobilier urbain), ainsi que la plupart des voiries périphériques sont quant à eux planifiés dans une troisième phase, au premier semestre 2022.

En plein centre de Namur, la place Maurice Servais va radicalement changer de visage. L'actuel parking à ciel ouvert va laisser la place à un espace qui se voudra ouvert et convivial. Une véritable place publique, réservée aux piétons, dotée de bancs, d’un kiosque réalisé en matériaux nobles et d’une fontaine sèche.

Le réaménagement de la place Maurice Servais devrait, toujours selon la Ville, permettre un déplacement plus aisé et sécurisé entre le centre-ville, le téléphérique reliant la citadelle et le site de la Confluence. Des travaux qui ne vont pas simplifier la vie des automobilistes namurois dans le quartier. Le stationnement sera en effet interdit sur la place durant toute la durée des travaux, mais l’accès aux commerces et aux habitations est assuré, et les livraisons maintenues. Des zones de dépose-minute seront par ailleurs créées aux alentours de la place.