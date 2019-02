Namur: la maison où François Bovesse a été assassiné il y a 75 ans est à vendre

On commémore ce vendredi les 75 ans de la mort de François Bovesse, l’une des personnalités namuroises les plus marquantes de l’histoire contemporaine. Avocat et homme politique, militant wallon de la première heure, député et plusieurs fois ministres, gouverneur de la province et inventeur des Fêtes de Wallonie, il fut assassiné à son domicile de Salzinnes par des membres du mouvement rexiste le premier février 1944.

Une plaque rappelant la fin tragique de François Bovesse est apposée sur la façade de cette maison située au croisement de l’avenue Cardinal Mercier et de l’avenue Léopold 2. Et ce dimanche, comme chaque année, une cérémonie d’hommage se déroulera à cet endroit, en présence des autorités communales et de certains descendants de l’ancien gouverneur, dont Jean-Louis Close, son petit-fils, qui fut bourgmestre de Namur entre 1983 et 2000.

Une trace de balle, 75 ans après

Hasard du calendrier, cette maison a récemment été mise en vente. Elle n’appartient plus à la famille de François Bovesse depuis longtemps, mais elle porte encore une trace de la mort de son ancien propriétaire. « Il reste effectivement une trace de balle dans un couloir, lorsqu’il a essayé de s’enfuir par une autre sortie de la maison, explique Jean-Louis Close. Et ils ont gardé cette trace, en mémoire ».

Cette maison de style mosan en impose, non seulement par le souvenir des événements qui s’y sont déroulés, mais aussi par sa taille. L’agence immobilière chargée de la vente la décrit sur son site Internet : 425m², neuf chambres, de très grands volumes, des cheminées en marbre, de vieux planchers, des moulures… Sans aucun doute, une demeure de prestige, idéale pour une profession libérale ou pour développer un projet d’hôtel ou de restaurant. Ou bien sûr, pour une famille très nombreuse !

Un lieu de mémoire ?

Mais cette maison ne pourrait-elle pas devenir un lieu de mémoire ? La ville de Namur n’a pas l’intention de se porter acquéreuse, mais Jean-Louis Close trouve que l’idée mériterait d’être étudiée.

« Ça pourrait être un beau rêve, même si je crois qu’il ne faut pas s’attacher uniquement à François Bovesse, mais à son état d’esprit dans les temps difficiles que nous vivons, au combat qu’il a mené pour la liberté, au courage qu’il a démontré. Cette maison pourrait effectivement devenir un lieu d’échange, de réflexion, pour se rappeler comment un homme, dans les années 30 et 40, a pu défendre une certaine idée de la démocratie, de la liberté, du respect… C’est un thème qu’on peut défendre et qui est éternel. Ca manque peut-être à Namur qu’il y ait une dédicace, dans un lieu symbolique comme ça. »

Mais Jean-Louis Close, retiré de la vie politique, n’en fait pas un combat. Personne dans sa famille n’estime être le dépositaire de l’héritage et de la mémoire de François Bovesse. « Il ne nous appartient pas, son héritage appartient à la population », conclut-il.