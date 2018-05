Namur: la Maison de la Culture en chantier ouvre ses portes ce dimanche 3 juin

L'été sera fleuri à Namur, et ça commence ce jeudi 31 mai sur la façade de la Maison de la Culture en chantier. Si vous passez par là, levez les yeux, vous y découvrirez une installation végétale. L'oeuvre de l'artiste bruxellois Thierry Boutemy, un fleuriste qui parcourt le monde. Un exemple il a travaillé avec Sofia Coppola pour son film "Marie-Antoinette". Sa passion, les fleurs, et il en a mis partout, ouverture des expos ce week-end : au Musée Rops, au Trema, aux Bateliers, et Musées d'arts décoratifs.

Et c'est Félicien Rops qui lui a inspiré les différentes installations que vous pourrez découvrir jusqu'au 23 septembre. Thierry Boutemy ne connaissait pas Rops avant de visiter le musée. Il a découvert les oeuvres et rapidement il a été inspiré. Rops aimait les fleurs, un point commun avec l'artiste contemporain. Il n'a pas voulu quelque chose d'érotique même s'il a décidé de fleurir un intérieur de fesses. Il a souhaité le fleurir afin qu'on le regarde d'une autre manière.