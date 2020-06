Namur : la Corbeille reste à 20 km/h un an de plus

La transition écologique amplifiée à Namur.

Le conseil communal a adopté ce mardi une motion qui décrète Namur en état d'urgence climatique. 35 mesures pour diminuer notamment de 55% la production de gaz à effet de serre d'ici 2030. Des mesures liées notamment à la mobilité...

Et dans ce contexte, une mesure liée à la mobilité est prolongée...

Le centre ville de Namur restera en zone partagée jusqu'à la fin de l'été 2021...Au départ cela ne devait être le cas que jusqu'au 31 août.

Concrètement la circulation automobile est limitée à 20km/h et plus d'espace est accordé aux "modes de mobilité actifs", vélos et piétons...

Les piétons qui peuvent circuler librement sur toute la largeur de la chaussée....vous l'avez peut-être remarqué, des passages pour piétons sont d'ailleurs effacés dans la corbeille pour montrer que d'avantage d'espace est accordé aux piétons.

Autre mesure qui favorise la mobilité douce : plusieurs rues du centre-ville deviennent des rues cyclables pour une meilleure connexion entre le centre urbain et les Ravels.