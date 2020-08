Namur : la citadelle se prépare pour le téléphérique (photos)

Dans une publication sur le réseau social Facebook, le bourgmestre de Namur a dévoilé plusieurs clichés des travaux en cours au niveau de la station supérieure du futur téléphérique.

Et on peut dire que ça commence à prendre forme ! Sur les photos de Maxime Prévot, on distingue désormais, les lignes futuristes de l'ancien pavillon de l’exposition universelle de Milan, mais aussi et surtout l’arrivée du téléphérique sur l’esplanade de la citadelle.