Namur: la chapelle Notre-Dame d'Hastimoulin va devenir une bibliothèque

Une nouvelle vie pour la chapelle Notre-Dame d’Hastimoulin à Namur. Elle va devenir un lieu culturel. L’enquête publique commence le lundi 8 février. La chapelle se trouve au cœur de la cité Germinal. Elle est toute petite à côté des hauts buildings. Désaffectée, elle a souffert du vandalisme jusqu’à ce qu’on bloque l’accès par une porte en fer il y a deux trois ans. Mais aujourd’hui, son avenir s’éclaircit. La ville de Namur va s’occuper des travaux. Il faut d’abord assainir la chapelle, tout démonter, puis drainer et assécher les lieux rongés par l’humidité. Il faut ensuite refaire la toiture, l’isoler et remplacer le chauffage au sol et l’électricité.

Un investissement de plus de 200.000 euros, subsidié à moitié

La commune de Namur estime que la transformation des lieux coûtera 213.000 euros TVAC avec un subside de la Province de 56.000 euros. Et comme la chapelle est classée, l’AWAP, l’Agence wallonne pour le patrimoine, a aussi dégagé un subside de 48.000 euros. Au total, c’est donc quasi la moitié des travaux qui seront subsidiés.

Un lieu culturel pour les habitants de la cité Germinal

La chapelle Notre-Dame d’Hastimoulin sera avant tout une bibliothèque pour les habitants du quartier Germinal.

Des rayonnages vont être intégrés sous les arcs voûtés remplis de livres fournis par la province. Les 25 mètres carrés du rez-de-chaussée et la petite place à côté de la chapelle serviront de lieu d’expression artistique, comme la danse, le théâtre ou encore le cinéma. La maison de quartier a activement participé à l’élaboration du projet. Elle va aussi animer ce lieu pour faire revivre cette chapelle chargée d’histoire. Mais tout se fera en collaboration avec les habitants de la cité. Lysiane Schmitz, coordinatrice de la maison de quartier, explique "Nous voulons en faire un lieu de vie, un lieu de partage pour les habitants. Et pour le faire, on veut co-construire avec eux, que toutes les idées soient partagées aussi bien avec les aînés, que les adultes, que les jeunes, que les enfants, pour voir qu’est-ce que faire de ce lieu, en fonction des envies, des besoins ou des demandes des habitants quels qu’ils soient, au sein du quartier".

L’enquête publique commence donc le lundi 8 février et dure jusqu’au lundi 22 février. La commune espère que les travaux seront terminés en juin.