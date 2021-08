Namur : la chapelle canadienne serait finalement… Norvégienne!

Grâce à ses recherches, on en sait désormais davantage sur l’édifice centenaire. À Namur, celle qu’on surnomme, depuis des années, la chapelle canadienne est en fait… Norvégienne !

On la croyait nord-américaine, elle est en fait scandinave ! Suite à notre reportage évoquant l’urgence d’une restauration de cette chapelle en bois, un étudiant en architecture a pris contact avec la rédaction de la RTBF.

"Au départ, le sujet de mon mémoire portait sur un chalet du côté de Loverval, le chalet norvégien. Dans le cadre de recherches sur ce bâtiment, on s’est rendu compte qu’il y avait d’autres constructions en bois dans le pays."

Le travail mené par cet étudiant en architecture ont permis de retrouver 200 plans de bâtiments envoyés par la direction norvégienne du patrimoine culturel. "Pour Namur, on dispose d’un plan intermédiaire dessiné par l’architecte de la société Strommen Traevarefabrik, une entreprise de construction préfabriquée située à vingt kilomètres d’Oslo", précise Jean-Guillaume Van Caulaert.

"Sur ce plan, on a un intitulé qui précise le nom du commanditaire, le Baron Fallon, et la date de 1911 qui correspond à l’année de construction. Quand on prend le catalogue technique, les coupes correspondent à la structure de cette chapelle de Namur."