Namur : L'hôpital de Mont-Godinne difficilement accessible à cause des inondations

La N947 est complètement bloquée à Lustin à tel point que l’hôpital de Mont-Godinne n’est plus accessible via cette route. C'est en fait la route Maillen-Crupet et la route Maillen-Yvoir, et le lieu dit "La Corniche" qui sont impraticables.

D'autres itinéraires sont cependant toujours praticables pour arriver au site hospitalier de Godinne :

- La route d'Annevoie-Godinne. Il faut prendre la rue Tienne de Mont et redescendre vers l'hôpital.

- La route Maillen-Lustin

Si votre rendez-vous en consultation devait être reporté, le CHU UCL Godinne précise que l'hôpital préviendra les patients par téléphone.