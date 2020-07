Namur : l'écrivain Robert McLiam Wilson recueille des témoignages de la pandémie

L’écrivain nord-irlandais Robert McLiam Wilson est en résidence à Namur, à l’initiative de l’Intime Festival, pour récolter les témoignages de Namurois sur leur vécu de la pandémie.

À quelques pas de la Sambre, l’auteur Robert McLiam Wilson s’est établi afin d’écrire sur la pandémie de coronavirus, et la manière dont les Namurois l’ont vécue. "C’est hallucinant à quel point les gens sont partants pour me parler de ce qu’ils ont vécu, leur vie intime, leur boulot", évoque l’écrivain, "Je décèle même les traces d’un besoin de s’exprimer là-dessus. Ils veulent raconter que, quand même, on a pris les choses au sérieux, on a fait de notre mieux".

Et pour trouver les témoignages à raconter, l’écrivain compte sur le réseau de ses connaissances, mais aussi le hasard. "Ce qui est assez utile, c’est simplement harceler les gens dans la rue ! Ça a très bien marché déjà. Par exemple, je m’installe sur une terrasse de café, je regarde les gens passer, et je me dis 'Ah, lui, il a un petit air cabotin, donc je vais essayer de lui parler" narre l’auteur, "Dans ma collecte, je vise tout le monde : jeunes, âgés, hommes, femmes, même les enfants ! Je compte aussi aller dans une classe de maternelle pour connaître le regard des enfants sur la pandémie".