Namur: l'asbl "Station de plein air" aide les handicapés mentaux à progresser sur leur chemin de vie

L'asbl "Station de plein air Madeleine Melot" porte un nom un peu désuet. Rien d'étonnant à cela, elle a été créée il y a 80 ans sur les hauteurs de la Citadelle de Namur pour offrir aux jeunes namurois vivant dans la précarité la possibilité d'aller à une plaine de plein air. Aujourd'hui, l'institution offre un tout autre soutien aux jeunes et aux adultes souffrant d'un problème psychique ou d'un handicap mental. L'asbl, agréée par l'AViQ, l'Agence wallonne pour une vie de qualité, est une grande institution avec beaucoup de bâtiments dont une salle polyvalente et une salle de sport, le tout caché dans un grand parc arboré.

Martine Poelvoorde, responsable administrative, et Virginie Levieux, responsable développement projets, de la Station de plein air Madeleine Melot - © Monika Wachter - RTBF

Un accompagnement individuel pour progresser sur son chemin

Une cinquantaine d'éducateurs, de psychologues, de logopèdes ou encore d'assistants sociaux travaillent en équipe pluridisciplinaire. Ils accueillent tous les jours environs 80 enfants entre 3 et 21 ans et 30 adultes. C'est de l'accompagnement sur mesure. Chaque personne handicapée construit avec l'équipe pluridisciplinaire un projet individuel accessible pour favoriser les progrès sur le chemin de l'autonomie et de la stimulation. Les progrès ravissent tout le monde. Par exemple, un petit garçon de cinq ans qui se tétanisait quand il rencontrait une personne inconnue a aujourd'hui pu intégrer l'école.