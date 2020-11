Namur : l'abri de nuit s'installera dans un vaste bâtiment de l'ancienne caserne du génie à Jambes

Il a fallu aménager un accès séparé. Le centre des réfugiés de la Croix rouge a déjà élu domicile sur le site. L’abri de nuit s’installe à l’autre extrémité. "Pour pouvoir permettre le fonctionnement on a dû déposer un permis, explique Philippe Noël, le président du CPAS, pour pouvoir faire deux percements au niveau du mur d’enceinte pour y aménager deux entrées spécifiques, l’une pour l’abri, ouverte la nuit. Et l’autre pour l’école d’alphabétisation français langue étrangère, ouverte le jour". L’école occupera l’autre extrémité du même bâtiment.

Michaël, ouvrier au service de la cohésion sociale de la ville de Namur, et ses collèges du service logistique s'occupent notamment du déménagement et de l'installation des 63 lits aux normes covid. - © Monika Wachter - RTBF

Il a aussi fallu mettre le bâtiment aux normes, installer des portes coupe-feu reliées au système d’incendie avec des portes de secours. Il faut encore aménager les deux dortoirs et les chambres individuelles, 63 lits au total.

Michaël, ouvrier au service de la cohésion sociale de la ville de Namur, explique : "On amène tout ce qui est lits, armoires, chaises de bureau, le consommable, le linge, tout ce qui va être utilisé, tout l’équipement pour les travailleurs et les hébergés. C’est un gros boulot". "Les ouvriers du CPAS ont aussi fait un travail de fou. Ils ont peint tous les murs des chambres et des surfaces d’occupation, sauf les couloirs".