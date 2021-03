Namur : importants embarras de circulation ce midi à cause de la manifestation des autocaristes

La police de Namur met en garde. Les autocaristes manifesteront plus tôt que prévu aujourd’hui à Namur. On les attendait à 13 heures. Finalement ils annoncent qu’ils seront déjà dans le centre-ville dès midi, donc à l’heure de la sortie des écoles.

Les bords de Sambre et de Meuse interdits à la circulation

D’importants embarras de circulation et de retards pour les automobilistes sont donc à prévoir lors de la sortie des élèves. La police a donc mis des déviations en place en fonction de la position des cars des manifestants. Les bords de Sambre (rue Bord de l’Eau) et de Meuse (Confluence et Boulevard Baron Huart) seront notamment interdits à la circulation.