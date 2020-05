Namur: il écope de 3 mois avec sursis pour avoir craché sur des passants en pleine pandémie

Cracher sur un policier en pleine épidémie de coronavirus : détention immédiate ! - JT 13h -... On évoque tout d'abord cette incivilité de plus en plus courante. Certains n'hésitent pas à montrer leur frustration en crachant notamment sur des policiers. Avec le risque de les contaminer. En Province de Luxembourg, le parquet vient de placer un cracheur sous mandat d'arrêt. Et les amendes se multiplient aussi. Benjamin Carlier