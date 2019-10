Namur : Feu de cheminée chez les Cafés Delahaut

Un peu avant dix heures, un feu de cheminée s’est déclaré chez le torréfacteur Cafés Delahaut, rue de l’ange. A l’origine de l’incendie, une étincelle dans le pelliculier qui ventile les gaz brûlés et évacue les petites pellicules des graines de café après la torréfaction. Frédéric Delahaut, le patron, a d’abord remarqué qu’il avait de la fumée à la cave. "Je suis descendu au niveau du pelliculier. A mon avis, il y a eu une braise qui l’a enflammé. Il y a eu du feu à l’intérieur du corps de cheminée. J’ai arrosé le pelliculier avec ma lance d’incendie. Comme j’ai entendu une explosion dans la cave, j’ai préféré appeler les pompiers pour qu’ils viennent éteindre le feu. Et j’ai demandé au personnel de quitter le magasin."

Les pompiers arrosent le feu par la cheminée

Les pompiers de Namur ont déployé leur grande échelle pour arroser doucement le feu par le haut de la cheminée sur le toit. La rue de l’ange a été fermée à la circulation des automobilistes et des piétons un peu avant et après les établissements Delahaut. Mais tout est sous contrôle. "Toute la cheminée, de la cave au toit, est tubée en inox, explique Frédéric Delahaut. Tout est bien fermé. Et nous faisons ramoner la cheminée une fois par mois." Donc plus de peur que de mal. L’incendie éteint, il reste à réparer les dégâts et à nettoyer.