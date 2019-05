Namur en mai offre plus de spectacles gratuits pour cette 24e édition des arts forains

L'an dernier, 180.000 personnes sont venues admirer les acrobates, jongleurs, musiciens ou encore clowns. Pour cette 24e édition de Namur en mai, le festival des arts forains espère faire encore mieux. Il propose plus de 70 spectacles différents et quelque 350 représentations, des spectacles plus nombreux et plus variés. Il a aussi innové avec notamment un toboggan géant qui date du début du siècle dernier.